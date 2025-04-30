Экс-менеджерам "Укрзализныци" объявили приговор за схему с топливом на 98 миллионов
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) огласил приговор по делу о завладении 98 млн грн "Укрзалізниці" при закупке топлива.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.
ВАКС признал виновными экс-чиновников филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" АО "Укрзалізниця". Приговоры получили:
Руслан Гусак, экс-начальник филиала - девять лет заключения с конфискацией имущества;
Алексей Шевченко, бывший главный инженер - девять лет с полной конфискацией;
Валерий Вовк, бывший первый заместитель руководителя Одесского отделения - восемь лет с полной конфискацией;
Инна Дышлюк, бывшая главный инженер - восемь лет с конфискацией имущества.
Суд также запретил всем занимать руководящие должности в течение трех лет.
Гусака и Шевченко взяли под стражу в зале суда.
Вовк и Дышлюк останутся под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета до вступления приговора в законную силу.
Напомним:
Следствие установило, что должностные лица филиала ЦТС "Лиски" злоупотребляли служебным положением и завладели средствами "Укрзализныци". Речь идет о документальном оформлении бестоварных операций по закупке флотского мазута и дизельного топлива в ООО "Скела Терциум". Фактически топливо не поставлялось - ни на паромы, для которых якобы его покупали, ни в арендованные резервуары.