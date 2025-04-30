Экс-менеджерам "Укрзализныци" объявили приговор за схему с топливом на 98 миллионов

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) огласил приговор по делу о завладении 98 млн грн "Укрзалізниці" при закупке топлива.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

ВАКС признал виновными экс-чиновников филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" АО "Укрзалізниця". Приговоры получили:

Руслан Гусак, экс-начальник филиала - девять лет заключения с конфискацией имущества;

Алексей Шевченко, бывший главный инженер - девять лет с полной конфискацией;

Валерий Вовк, бывший первый заместитель руководителя Одесского отделения - восемь лет с полной конфискацией;

Инна Дышлюк, бывшая главный инженер - восемь лет с конфискацией имущества.

Суд также запретил всем занимать руководящие должности в течение трех лет.

Гусака и Шевченко взяли под стражу в зале суда.

Вовк и Дышлюк останутся под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета до вступления приговора в законную силу.

Напомним:

Следствие установило, что должностные лица филиала ЦТС "Лиски" злоупотребляли служебным положением и завладели средствами "Укрзализныци". Речь идет о документальном оформлении бестоварных операций по закупке флотского мазута и дизельного топлива в ООО "Скела Терциум". Фактически топливо не поставлялось - ни на паромы, для которых якобы его покупали, ни в арендованные резервуары.