На Львівщині викрили схему контрабандного ввезення авто під виглядом гумдопомоги

Бюро економічної безпеки викрило схему незаконного переміщення транспортних засобів через митний кордон України.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що житель Львівщини нелегально завіз 19 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України.

Як зазначає БЕБ, частину ввезених авто фігурант реалізував за готівку на платформах онлайн оголошень та у Telegram-каналах. Іншу частину розбирали на запчастини для подальшого продажу.

Детективи Теруправління повідомили жителю Львівщини про підозру.

Нагадаємо:

Державна митна служба повідомила про викриття кількох угруповань, що вивозила автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги.