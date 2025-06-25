Курс євро до долара може зрости до чотирирічного максимуму

Курс євро наблизився до рівня 1,17 долара, що відкриває можливість піднятися до чотирирічного максимуму — позначки 1,20 долара, якої валюта не досягала з 2021 року.

Про це пише Bloomberg.

Після зростання на 1,6% за останні три дні єдина валюта сягнула 1,1641 долара, завдяки пом’якшенню геополітичної напруженості та позитивним сигналам з економіки США.

Аналітики HSBC, Danske Bank і Deutsche Bank прогнозують подальше зміцнення євро на тлі очікуваного ослаблення долара і завершення циклу підвищення ставок Федеральною резервною системою.

Водночас дані опціонних ринків свідчать про високий попит на зростання євро, що підтверджує оптимістичні настрої інвесторів.

Ризикові реверси, які відображають баланс між ставками на зростання і падіння, досягли максимуму за останні три роки, а загальний обсяг опціонів на підвищення євро становить понад 60% від усіх контрактів цього місяця.

Тож, якщо євро утримає рівень вище 1,17 долара, це може спровокувати прискорене зростання до 1,20 долара — рівня, що буде важливим психологічним бар’єром для ринку.

Нагадаємо:

Станом на 25 червня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 8 копійок, євро злетів на 48 копійок й встановив новий рекорд.