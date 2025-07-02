Долар впав до мінімуму за 3,5 року на тлі схвалення законопроєкту Трампа

У середу долар США впав до найнижчого рівня з лютого 2022 року відносно основних валют.

Про це пише Reuters.

Індекс долара сягнув 96,373 пункту — мінімуму за два з половиною роки, перш ніж трохи відскочити до 96,744. Долар втратив позиції проти швейцарського франка, євро та фунта, залишаючись близьким до мінімальних значень за останні роки.

Під час виступу на конференції ЄЦБ у Португалії голова ФРС Джером Пауелл підтвердив обережний підхід до зниження ставок, але не виключив рішень уже цього місяця. Ринки чекають нових даних по зайнятості, щоб спрогнозувати дії Федрезерву.

Крім риторики ФРС, тиск на долар посилив ухвалений Сенатом США законопроєкт Дональда Трампа, який може додати понад 3 трлн доларів до держборгу. Експерти кажуть, що ринок негативно реагує на перспективу зростання дефіциту бюджету та емісії.

Також на ринок впливають публічні атаки Трампа на Пауелла, що викликає занепокоєння щодо незалежності ФРС. У понеділок він навіть надіслав голові Федрезерву рукописні нотатки з вимогою знизити ставку до рівня інших центральних банків.

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Нагадаємо:

Сенат США схвалив масштабний бюджетний законопроєкт, відомий як "один великий прекрасний закон".

Долар США втратив понад десять відсотків за шість місяців 2025 року – найгірший старт за останні 52 роки.