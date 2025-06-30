Долар переживає найгірший старт року з 1973 року на тлі політики Трампа

Долар США втратив понад десять відсотків за шість місяців 2025 року – найгірший старт за останні 52 роки.

Про це пише Financial Times.

Індекс долара, який відображає його курс відносно шести ключових валют, знизився більш ніж на десять відсотків з початку року.\

Аналітики пов’язують це з торгівельною політикою Дональда Трампа, зростанням державного боргу та сумнівами щодо незалежності Федеральної резервної системи.

Франческо Пезоле, валютний стратег ING, зазначив, що "долар став цапом-відбувайлом для непередбачуваної політики Трампа 2.0".

На тлі очікуваного ухвалення нового масштабного податкового законопроєкту, який може збільшити держборг США на 3,5 трильйони доларів за десять років, інвестори почали виходити з американських облігацій, що створює додатковий тиск на курс валюти. Також очікується щонайменше п’ять знижень ключової ставки ФРС у 2025–2026 роках.

Водночас євро подорожчав до одного долара сімнадцять центів, що на тринадцять відсотків більше від початку року. Великі інвестори – від пенсійних фондів до центральних банків – скорочують доларову частку у своїх резервах, зростає попит на валютне хеджування та альтернативні активи, такі як німецькі облігації й золото, яке оновило історичні максимуми.

Валюта США перебуває на найнижчому рівні за три роки, однак деякі експерти прогнозують стабілізацію, хоча попит на "короткі позиції" проти долара залишається високим.

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