Війна в Ірані та несприятлива погода: на світовому ринку різко подорожчала кава
Світові ціни на каву демонструють стрімке зростання на тлі геополітичної напруженості та кліматичних ризиків.
Про це повідомляє UkrAgroConsult.
Основними чинниками стали побоювання щодо наслідків конфлікту за участю Ірану, а також несприятливі погодні умови в Бразилії — одному з ключових виробників кави у світі.
Найбільше подорожчання за останні два тижні зафіксовано на біржі в Нью-Йорку, де зросли ціни на арабіку.
Арабіка на світовому ринку торгувалася вище 2,8 долара США за фунт (0,45 кг).
Аналітики пов'язують це з ризиком підвищення логістичних витрат через ситуацію на Близькому Сході та загрозами для врожаю в Бразилії. Додатковим фактором впливу стала нестабільність у транспортних маршрутах.
Президент США Дональд Трамп продовжив перемир'я з Іраном на невизначений термін. Попри це, Ормузька протока, важливий нафтовий коридор, залишається закритою, що підтримує високі ціни на енергоносії. Це, своєю чергою, впливає на витрати в глобальних ланцюгах постачання.
Ситуацію ускладнює скорочення запасів сертифікованої арабіки та робусти.
Крім того, зміцнення бразильського реала обмежує експорт, що зменшує пропозицію кави на світовому ринку.
Нагадаємо:
В Україні за підсумками 2025 року чашка кави подорожчала на 17%, а від початку повномасштабної війни – у майже 2 рази.