Прокуратура хоче повернути будівлю Головної пошти Львова у держвласність

Прокуратура хоче повернути державі будівлю Головної пошти у центрі Львова на вулиці Словацького, 1, яка наразі перебуває у власності АТ "Укрпошта".

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі 22 квітня.

Мова йде про будівлю площею майже 11 тис. кв. м.

Як йдеться в повідомленні, будівля Головної пошти у Львові - це пам'ятка архітектури та історії.

"Законодавство чітко регламентує, що будинок Головної пошти заборонено продавати, оскільки він занесений до переліку пам'яток, які не підлягають приватизації", - зазначено в прокуратурі.

За її даними, у 2010 році будівля пошти належала державі і була зареєстрована за Верховною Радою, а пізніше органом управління майновими правами стало Міністерство інфраструктури.

У 2017 році Мінінфраструктури передало цю нерухомість до статутного капіталу "Укрпошти", а у 2020 році компанія оформила її у свою власність.

"Проте державне майно, яке передають акціонерним товариствам, має залишатися у власності держави. Зміна форми власності на приватну в цьому випадку є незаконною, оскільки об'єкт не проходив процедуру приватизації", – розповіли в прокуратурі.

Зазначені порушення і стали підставою для звернення прокурорів до суду з позовною заявою про повернення приміщення Головної пошти з приватної власності законному власнику – державі.

Господарський суд Львівської області 9 березня відкрив провадження у справі.

Нагадаємо:

У триповерховій будівлі на Словацького, 1, у Львові було головне відділення Укрпошти, проте у листопаді 2024 року його закрили. Це рішення пояснювали високою вартістю утримання та обслуговування будівлі, писав Львівський портал. Надалі у будівлі продовжували працювати ще декілька орендарів.