В Україні до фінансування індустріальних парків приєднався четвертий держбанк

"Сенс Банк" став четвертим державним банком, з яким Міністерство економіки уклало договір про співпрацю в межах програми про державне стимулювання створення індустріальних парків.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Раніше подібні договори були підписані з "Укрексімбанком", "Укргазбанком", та Ощадбанком.

Як йдеться в повідомленні міністерства, ініціатори створення чи керуючі компанії індустріальних парків можуть подавати заявки до "Сенс Банку" на отримання державного стимулювання за двома ключовими напрямами.

Перший передбачає надання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків. Держава покриває частину витрат на дороги, зв’язок, газо-, водо- та електропостачання. Це спрощує розвиток парків і приваблює інвесторів.

Другий напрямок – компенсація витрат на підключення до інженерних мереж. Це зменшує фінансове навантаження та прискорює запуск об’єктів. Під час воєнного стану компенсація діє лише для приєднання до електромереж.

У міністерстві нагадали, що фінансування вже отримали 13 індустріальних парків, які реалізують 26 проєктів. Ще два комунальні парки отримають кошти у 2025 році.

За три роки з’явиться 65 000 м² виробничих площ та 26 нових підприємств.

У 2025 році передбачено 500 млн гривень на стимулювання індустріальних парків, а за результатами першого півріччя сума може бути збільшена.

Нагадаємо:

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №12117 про удосконалення функціонування індустріальних парків.

Кабінет міністрів 21 лютого ухвалив рішення про виключення чотирьох індустріальних парків із реєстру.

В м. Городок Хмельницької області в індустріальному парку "Поділля-Городок", який за площею є найбільшим в Україні (150 га), розпочалося будівництво перших заводів.