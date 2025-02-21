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Кабмін виключив чотири індустріальних парки з реєстру: не знайшли грошей

Віктор Волокіта — 21 лютого, 14:37
Кабмін виключив чотири індустріальних парки з реєстру: не знайшли грошей
Getty Images

Кабінет міністрів 21 лютого ухвалив рішення про виключення чотирьох індустріальних парків із реєстру.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Йдеться про такі парки:

  • "Перший еко-індустріальний парк" (Івано-Франківська область, створений у 2013 році);
  • "СІГМА Парк Яричів" (Львівська область, створений у 2017 році);
  • "Rivne industrial park" (Рівненська область, створений у 2020 році);
  • "Малин-Захід" (Житомирська область, створений у 2021 році).

Рішення ухвалене з огляду на те, що впродовж двох років в індустріальних парках не були обрані керуючі компанії. Також не проводилося господарської діяльності, спрямованої на розвитку парків і залучення учасників.

Водночас виключення індустріального парку з реєстру не є підставою для його ліквідації, наголосили в Мінекономіки. Він може продовжити свою роботу, але без отримання пільг та стимулів від держави.

"Виключення парків із реєстру не означає їхню ліквідацію - вони можуть повторно подати документи на включення до реєстру через пів року», - прокоментував заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Нагадаємо:

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №12117 про удосконалення функціонування індустріальних парків.

Мінекономіки

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