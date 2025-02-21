Кабмін виключив чотири індустріальних парки з реєстру: не знайшли грошей

Кабінет міністрів 21 лютого ухвалив рішення про виключення чотирьох індустріальних парків із реєстру.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Йдеться про такі парки:

"Перший еко-індустріальний парк" (Івано-Франківська область, створений у 2013 році);

"СІГМА Парк Яричів" (Львівська область, створений у 2017 році);

"Rivne industrial park" (Рівненська область, створений у 2020 році);

"Малин-Захід" (Житомирська область, створений у 2021 році).

Рішення ухвалене з огляду на те, що впродовж двох років в індустріальних парках не були обрані керуючі компанії. Також не проводилося господарської діяльності, спрямованої на розвитку парків і залучення учасників.

Водночас виключення індустріального парку з реєстру не є підставою для його ліквідації, наголосили в Мінекономіки. Він може продовжити свою роботу, але без отримання пільг та стимулів від держави.

"Виключення парків із реєстру не означає їхню ліквідацію - вони можуть повторно подати документи на включення до реєстру через пів року», - прокоментував заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Нагадаємо:

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №12117 про удосконалення функціонування індустріальних парків.