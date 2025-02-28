В Украине к финансированию индустриальных парков присоединился четвертый госбанк

"Сенс Банк" стал четвертым государственным банком, с которым Министерство экономики заключило договор о сотрудничестве в рамках программы о государственном стимулировании создания индустриальных парков.

Об этом сообщает Минэкономики.

Ранее подобные договоры были подписаны с "Укрэксимбанком", "Укргазбанком", и Ощадбанком.

Как говорится в сообщении министерства, инициаторы создания или управляющие компании индустриальных парков могут подавать заявки в "Сенс Банк" на получение государственного стимулирования по двум ключевым направлениям.

Первое предусматривает предоставление средств на безвозвратной основе для обустройства индустриальных парков. Государство покрывает часть расходов на дороги, связь, газо-, водо- и электроснабжение. Это упрощает развитие парков и привлекает инвесторов.

Второе направление - компенсация расходов на подключение к инженерным сетям. Это уменьшает финансовую нагрузку и ускоряет запуск объектов. Во время военного положения компенсация действует только для присоединения к электросетям.

В министерстве напомнили, что финансирование уже получили 13 индустриальных парков, которые реализуют 26 проектов. Еще два коммунальных парка получат средства в 2025 году.

За три года появится 65 000 м² производственных площадей и 26 новых предприятий.

В 2025 году предусмотрено 500 млн гривен на стимулирование индустриальных парков, а по результатам первого полугодия сумма может быть увеличена.

Напомним:

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №12117 об усовершенствовании функционирования индустриальных парков.

Кабинет министров 21 февраля принял решение об исключении четырех индустриальных парков из реестра.

В г. Городок Хмельницкой области в индустриальном парке "Подолье-Городок", который по площади является крупнейшим в Украине (150 га), началось строительство первых заводов.