В найбільшому індустріальному парку України почали будувати заводи

В м. Городок Хмельницької області в індустріальному парку "Поділля-Городок", який за площею є найбільшим в Україні (150 га), розпочалося будівництво перших заводів.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Кисилевський.

В індустріальному парку будують заводи з виробництва олії та біоетанолу.

Також тут планується побудувати завод із виробництва біогазу, завод кормів для тварин, теплоелектростанцію на лушпинні соняшника та сонячну електростанцію площею 30 га.

Таким чином виробничий комплекс буде забезпечувати повний цикл агропереробки - від сировини на вході до готової продукції, електроенергії і газу на виході.

Інвестор проєкту – компанія "Епіцентр К". Її співвласник Олександр Герега народився в м Городок.

Завершення будівництва та введення в експлуатацію всього комплексу підприємств та електростанцій, підведення інженерної інфраструктури та прокладення 7 кілометрів залізниці заплановано на 2026 рік. Буде створено 780 робочих місць.

Місто Городок має населення близько 18 000 осіб, Городоцька громада (включно з навколишніми селами) – 38 000.

Нагадаємо:

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №12117 про удосконалення функціонування індустріальних парків.

Кабінет міністрів 21 лютого ухвалив рішення про виключення чотирьох індустріальних парків із реєстру.