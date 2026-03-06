ТЦК та СП використовують понад 3,7 тисячі нагрудних камер – Сухопутні війська

Українська правда

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки наразі використовують 3 742 нагрудних відеокамери для фіксації роботи працівників під час здійснення ними заходів оповіщення.

Джерело: Командування Сухопутних військ ЗСУ; Запорізький, Донецький та Вінницький обласні ТЦК та СП у відповідь на запит "Української правди"

Дослівно Командування Сухопутних військ: "Станом на 02.03.2026 у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки перебуває у користуванні 3 742 нагрудні відеокамери (бодікамери)".

Деталі: Командування Сухопутних військ додало, що конкретна кількість бодікамер для кожного підрозділу не визначена, а "забезпечення груп оповіщення технічними засобами відеофіксації здійснюється відповідно до штатної чисельності та встановлених потреб".

Як саме відбувається розподіл камер по регіонах, чи всі ТЦК укомплектовані повністю чи десь є дефіцит, у Командуванні не повідомили.

УП також отримала відповіді на запит від трьох обласних ТЦК. У Запорізькому центрі комплектування підкреслили, що відповіді на поставлені питання надати не можуть.

Водночас у Донецькому ОТЦК зазначили, що їхні працівники забезпечені 37 бодікамерами, що повністю покриває їхні потреби.

У Вінницькому ОТЦК повідомили, що у їхньому користуванні перебувають 237 пристроїв відеофіксації, водночас є дефіцит, який складає 27 одиниць.

У повідомленнях також пояснили, що відеозаписи із бодікамер завантажуються на сервери зберігання даних, де їх зберігають протягом 30 днів із дати перенесення (у Донецькому ТЦК відповіли, що відео зберігають 60 діб).

"За рішенням керівника відповідного ТЦК та СП строк зберігання може бути збільшено, зокрема у випадках: використання відеоматеріалів у межах кримінального провадження або адміністративного провадження як доказів; розгляду скарг на дії або бездіяльність уповноважених осіб; надання інформації на адвокатські запити або запити правоохоронних органів; фіксації надзвичайних подій за участю особового складу ТЦК та СП; проведення службових розслідувань", – пояснило Командування.

У Вінницькому центрі комплектування зазначили, що станом на дату відповіді до правоохоронних органів у звʼязку з розслідуваннями передали 8 відеозаписів.

На запитання щодо можливості оприлюднення відеозаписів з бодікамер у випадках суперечливих даних про конфлікти між громадянами та працівниками ТЦК Командування Сухопутних військ ЗСУ та Вінницький центр комплектування відповіли, що що рішення щодо доступу та поширення таких відео ухвалює керівник відповідного центру комплектування з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних.

У Донецькому ТЦК зазначили, що відеозаписи не підлягають оприлюдненню, бо "розголошення інформації про роботу ЗСУ, зокрема переміщення або розташування, в умовах воєнного стану тягне за собою кримінальну відповідальність залежно від наслідків та мотивів, від 3 до 15 років позбавлення волі".

"Українська правда" також поцікавилася, чи розглядає Міністерство оборони України можливість обов'язкової публікації відеозаписів із бодікамер під час офіційного інформування про інциденти за участю працівників ТЦК та СП.

Командування Сухопутних військ запевнило, що Міноборони зацікавлене в цьому, але зазначило, що таке рішення потребує детальнішого опрацювання.

"Питання обов'язкової публікації відеозаписів під час офіційних повідомлень потребує зваженого підходу з урахуванням вимог законодавства, захисту персональних даних та безпекових обмежень щодо службової інформації", – наголосили у відповіді на запит.

Також Командування Сухопутних військ повідомило, що приміщення ТЦК та СП, в яких перебувають мобілізовані громадяни, частково обладнані системами відеоспостереження, а прилеглі до будівель ТЦК території обладнані ними повністю.

"Відеозаписи зберігаються на відповідних серверах або носіях інформації протягом визначеного часу залежно від технічних можливостей обладнання. За необхідності відповідні матеріали можуть зберігатися додатково для з'ясування обставин інцидентів", – додали в Командуванні.

У Донецькому обласному ТЦК та СП зазначили, що всі приміщення центрів комплектування обладнані камерами, відео із яких зберігаються протягом 60 діб та не підлягають розголошенню.

У Вінницьких обласному ТЦК та СП сказали, що наразі приміщення облаштовують камерами відеоспостереженням.

Нагадаємо:

У 2025-му році – на початку 2026 року Територіальні центри комплектування закупили 799 бодікамер на загальну суму 3,26 млн грн.

В Україні неодноразово фіксували випадки конфліктних ситуацій між працівниками ТЦК та СП і громадянами, іноді навіть із застосуванням зброї чи вибухових пристроїв.

Лише з початку року було зафіксовано щонайменше 10 таких інцидентів: в Одесі, Луцьку, Черкасах, Харкові та інших містах.

Іноді у мережі громадяни поширюють відео сутичок з групами оповіщення, ТЦК та СП зазвичай коментують такі випадки, водночас відео з нагрудних камер, які могли би пояснити ситуацію, вони не публікують.

У серпні 2025 року на той час міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що 1 вересня 2025 року всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов'язані носити бодікамери й фіксувати на відео вручення повісток або перевірку документів.