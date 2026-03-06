ТЦК закупили 799 бодікамер

У 2025-му році – на початку 2026 року Територіальні центри комплектування (ТЦК) закупили нагрудних відеореєстраторів (бодікамер) на загальну суму 3,26 млн грн.

Про це свідчать дані електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Загалом ТЦК було придбано 799 бодікамер. Найбільше витратив Запорізький обласний ТЦК – 1,64 млн грн. Під час двох закупівель його працівники придбали 225 нагрудних відеореєстраторів за ціною 6,49 тис. грн (в жовтні) та 5,55 тис. грн (в грудні) за одиницю.

Найбільше ж пристроїв придбали в Миколаївському обласному ТЦК – 459 одиниць на які витратили 957 тис. грн. В серпні минулого року вони здійснювали закупівлю за ціною 2,06 тис. грн за бодікамеру, а в жовтні – за 1,95 тис. грн.

Дві закупівлі здійснив Харківський обласний ТЦК – придбано 114 пристроїв на загальну суму 617 тис. грн. На одному тендері Донецький обласний ТЦК придбав 4 бодікамери витративши 41,8 тис. грн.

Інформація щодо закупівель нагрудних відеореєстраторів іншими обласними ТЦК в електронній системі публічних закупівель Prozorro відсутня.

Нагадаємо:

В серпні 2025 року, тоді ще міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня всі працівники ТЦК зобов'язані носити бодікамери й фіксувати на відео вручення повісток або перевірку документів.

Та заява урядовця прозвучала після скарг громадян на незаконне затримання чоловіків, імовірно працівниками ТЦК.

В Сухопутних військах повідомили, що станом на 2 березня 2026 року ТЦК та СП використовували понад 3,7 тис. нагрудних камер.