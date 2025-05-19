Для поліцейських замовили нові нагрудні камери: вони удвічі дорожче старих

ДУ "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України" 5 травня за результатами тендеру замовила ТОВ "ТЕС.Ла" нагрудних відеокамер із супутнім та серверним обладнанням на 91,58 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші з посиланням на "Прозорро".

Зокрема, цьогоріч поставлять:

1 420 цифрових нагрудних відеокамер підвищеної міцності Video Badge VB-400 із кріпленнями KF-DOCKCLAMP та KF-MOLLEVEST по 26 976 грн, або $647;

122 станції для заряджання цифрових нагрудних відеокамер VB-400-DOCK-14/EU з кабелем та блоком живлення по 27 816 грн, або $667;

88 контролерів DC-200/EU з кабелем, блоком живлення, мережевим LAN-кабелем і мультиформатним зчитувачем RFID RF-220 по 49 104 грн, або $1 177;

220 цифрових нагрудних відеокамер підвищеної міцності Video Badge V-500 із кріпленнями KF-DOCKCLAMP та KF-MOLLEVEST по 49 800 грн, або $1 194;

Виробником відеокамер, станцій і контролерів є компанія "Motorola Solutions" (США).

Відеокамери V-500 замовили вперше. Вони відрізняються від удвічі дешевшої попередньої моделі VB-400 удвічі більшою пам’яттю 128 ГБ, більшим кутом захоплення об’єктива 150° замість 140°, підтримкою умов низької освітленості 0,1 люкс замість 0,2 люкс, підтримкою LTE і передачі даних через SIM і eSIM, GPS-приймачем тощо. Ще камери мають функцію ввімкнення автоматичного відеозапису на інших таких камерах у радіусі 10 м навколо них.

Нова модель продається в Індії по 104 тис рупій, або 50 648 грн, що трохи дорожче.

Відеокамери VB-400 купують давно. У 2024 році вони коштували по 25 998 грн, або $632, а у 2023 році – по 22 889 грн, або $631. Таким чином, доларова ціна відтоді значно не змінилась.

Конкурентом було ТОВ "Депс Солюшенз" із такими ж відеокамерами, як у переможця.

Системним інтегратором у галузі телекомунікацій "TES.La" з Броварів на Київщині володіє та керує Євгеній Шевчук із Чорноморська на Одещині.

Нагадаємо:

Військова частина А0297 замовила ТОВ "НПО НТ "Будшляхмаш" 16 автомобілів на загальну суму 18,44 млн грн з постачанням до кінця червня 2025 року.