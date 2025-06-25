В Україні хочуть запровадити нову фінзвітність для бізнесу: кого торкнуться зміни

Кабінет міністрів на засіданні в середу схвалив проєкт змін до закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність, яким пропонується запровадити обов’язкову звітність зі сталого розвитку для окремих категорій підприємств.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

"Запровадження звітності зі сталого розвитку створить рівні умови для українських і європейських компаній на міжнародних ринках, сприятиме залученню інвестицій та підвищить конкурентоспроможність, а також сприятиме виконанню зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію", – йдеться в повідомленні.

Така звітність міститиме інформацію про вплив компанії на екологію, соціальні питання, трудові відносини, права людини, антикорупційну діяльність, а також про те, як ці питання впливають на діяльність підприємства.

Інформація про сталий розвиток подаватиметься за Європейськими стандартами у вигляді окремого розділу звіту з управління, її подаватимуть разом із фінансовою звітністю.

Зміни у звітності стосуватимуться:

Великих підприємств та материнських компаній великих груп;

Середніх та малих підприємств, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому ринку капіталу.

Нові правила впроваджуватимуться поетапно:

Великі підприємства та материнські підприємства великої групи, які мають понад 500 працівників – звітують у 2028 році;

Інші великі підприємства та материнські підприємства великої групи – у 2029 році;

Середні та малі підприємства з цінними паперами на біржі – у 2030 році.

Крім того, законопроєктом пропонується оновити критерії для визначення категорій підприємств.

Так, критерії для визначення мікро-, малих, середніх і великих підприємств оновлять з урахуванням інфляції та рекомендацій Єврокомісії.

Також законопроєкт передбачає обов'язкове впровадження міжнародних стандартів для державних компаній.

Зокрема, держпідприємства та компанії, де понад 50% акцій належать державі, будуть зобов’язані вести облік і звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, а також складати звіт про управління.

Нагадаємо:

Верховна Рада України підтримала зміни до законодавства, які відновлюють обов’язкове подання статистичної звітності під час воєнного стану.