Ринок робітничих спеціальностей: для кого роботодавці рекордно підвищили зарплати

В Україні тенденція зростання оплати праці відстежується майже на всі посади робітничих спеціальностей на платформі OLX, де порівняли дані лютого 2026 року з лютим 2025.

Про це йдеться в дослідженні OLX Робота.

Рекордні показники зростання зарплат на вакансії маляра у категорії будівництва (+43% до 40 тис. грн), комплектувальника (+34% до 28 тис. грн), виконроба (+33% до 50 тис. грн), муляра (+32% до 56 тис. грн).

У межах від 15 до 20% стали вищими медіанні заробітні плати в електрика (30 тис. грн), зварювальника у категорії будівництва (35 тис. грн), монтажника у категорії виробництва (35 тис. грн), сантехніка (35 тис. грн), токаря (32 тис. грн) та штукатура (63 тис. грн).

Дещо менші показники підвищення медіанної зарплати (+10-15%) у лютому 2026 спостерігали на посади будівельника (45 тис. грн), монтажника у категорії будівництва (40 тис. грн), пакувальника (22 тис. грн), слюсаря (25 тис. грн) та столяра (29 тис. грн).

Зниження медіанної зарплати, порівняно з лютим 2025, відбулось лише на деякі професії у категорії виробництва, зокрема, зварювальника (-3% до 34 тис. грн).

Водночас попри зростання зарплат, попит на фахівців знизився

Так, кількість пропозицій на платформі стала меншою, порівняно з минулим роком. Помітний спад кількості пропозицій на посаду зварювальника у категорії будівництва: -89%. На вакансію плиточника -52%, на маляра у категорії виробництва -47%, на токаря -37% та штукатура -36%.

На 20-25% став меншим попит серед роботодавців на будівельників, мулярів, слюсарів, столярів. На інші вакансії показники нижчі, у межах від -2% до -15%.

Натомість професіями, на які фіксували помітне зростання попиту серед роботодавців, стали:

Комплектувальник, зростання майже у 12 разів

Зварювальник у категорії виробництва, зростання у понад 6 разів

Машиніст екскаватора, +47%

Виконроб, +11%

Щодо попиту на робітничі вакансії серед пошукачів роботи на платформі, також фіксується спад, порівняно з лютим 2025. Однак все ж він перевищує пропозицію. Відповідно, подекуди є понад 20 відгуків на 1 оголошення з пропозицією щодо роботи, що свідчить про інтерес до сфери "блакитних комірців" зі сторони фахівців.

Такий показник (21 відгук на 1 оголошення) – на посаді пакувальника. 18 відгуків припадає на 1 оголошення з пропозицією роботи для різноробочого у категорії будівництва. Потенційно, ці вакансії роботодавцям закрити легше, зважаючи на високу конкуренцію серед пошукачів.

Нагадаємо:

Уряд працює над цифровізацією ринку праці та планує запустити цифрову екосистему ринку праці "Обрій" навесні 2026 року.