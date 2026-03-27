Ринок праці: в Мінекономіки повідомили, коли запустять перший етап системи "Обрій"

В Мінекономіки повідомили, коли запустять перший етап системи "Обрій"

Уряд працює над цифровізацією ринку праці та планує запустити цифрову екосистему ринку праці "Обрій" навесні 2026 року.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час "Години запитань" до уряду у Верховній Раді у п'ятницю.

"Ми розвиваємо людський капітал та формуємо сучасну політику зайнятості. Маємо цілісне бачення реформи ринку праці, є розроблена стратегія зайнятості до 2030 року. Вперше за багато років розробили і зараз обговорюємо з бізнесом прогноз потреб ринку праці в кадрах на наступні 10 років", – сказав Соболев.

Він додав, що всі дані, що стосуються взаємодії на ринку праці, будуть в єдиній системі "Обрій", перший етап якої уряд планує запускати навесні.

Читайте також: Найм неповнолітніх, корпоративне навчання та пошук сенсів: як бізнес шукає працівників

Читайте також: Через війну та міграцію бракує робітників. У Києві – найгірше

Нагадаємо:

Уряд дав старт експериментальному проєкту, який переводить працевлаштування в цифровий формат через Єдину інформаційно-аналітичну систему "Обрій".

Передбачається, що через "Дію" користувач зможе зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 тис. грн на перекваліфікацію. Крім того, система автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією.