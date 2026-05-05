Держслужбовці повністю вичерпали квоти бронювання військовозобов'язаних

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина заявляє, що однією із причин дефіциту кадрів на державній службі є те, що не всіх можна забронювати через квоту в 50%.

Про це сказала Алюшина в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні налічується 30,6 тис. вакансій на державній службі…

Хтось економить фонд оплати праці, хтось не може знайти відповідних фахівців. Причини різні. Також однією з них є те, що не всіх можна забронювати: діє обмеження у 50%. Люди запитують, чи буде бронювання, а коли його немає, це знижує їхню зацікавленість", - розповіла Алюшина.

Вона зазначила, що на держслужбі можна забронювати лише 50% військовозобов'язаних, і ця квота всюди вичерпана повністю.

На запитання, чи є необхідність збільшити для держслужби квоту з 50% до 75% чи 100%, Алюшина заявила, що для того, щоб утримати держслужбу, потрібні люди, але ці люди не менш потрібні на фронті.

"Це дилема, і мені дуже складно щоразу приймати такі рішення, а також складно відповісти на це запитання. Якщо ми запитаємо військовослужбовців, вони скажуть, що на фронті люди потрібні більше, адже потрібно втримати країну. Водночас ми ледве вкладаємося у ці 50%.", – заявила голова НАДС.

