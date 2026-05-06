В Україні більшість роботодавців готові розглядати кандидатів віком 50+ – дослідження

Український ринок праці готовий до збільшення пропозицій роботи для вікової категорії 50+, водночас роботодавці шукають баланс між очікуваною вигодою і можливими обмеженнями працівників "срібного" віку.

Про це йдеться в дослідженні "Ринок праці після 50 років", передає "Укрінформ".

Дані дослідження засвідчили, що для більшості роботодавців працівники, старші за 50 років, асоціюються з досвідом, відповідальністю, стабільністю, а з іншого боку - з потенційними обмеженнями в умовах швидких змін і викликів сьогодення.

І в результаті роботодавці оцінюють самого працівника залежно від ролі або виду роботи, яку він буде виконувати, а не через вік.

"Серед позитивних рис вони (роботодавці - ред.) насамперед визначають надійність, відповідальність, стабільність у виконанні обов'язків. Також відзначається лояльність. Звісно, дуже важливим фактором є досвід і глибоке знання процесів у дуже вузьких середовищах", - зазначила дослідниця Марія Кримова.

Водночас, роботодавців бентежить здатність працівників "срібного" віку до навчання - лише 3% бізнесу оцінюють її високо, тоді як у віковій категорії 35-40 років цю рису високо оцінили вже 54% підприємців.

Крім того, близько 65% роботодавців вказали на недостатній рівень цифрових компетенцій як на одну із проблем для працівників 50+.

"Наступний бар'єр пов'язаний із продуктивністю. Йдеться про здатність працювати в інтенсивному режимі. Лише 3% роботодавців оцінюють здатність працівників зрілого віку підтримувати високий темп роботи. При цьому для молодших спеціалістів ця цифра становить 52%", - наголосила дослідниця.

Окремо в уявленні бізнесу віковий пошукач сприймається насамперед як кандидат на технічну або робітничу посаду з більш низькою кваліфікацією.

"І хоч близько 65% опитаних нами роботодавців наголошують на готовності у принципі розглядати людей 50+, на жаль, ідеться про низьку якість робочих місць", - повідомила Кримова.

Дослідження було проведено шляхом інтерв'ю у більш як 120 компаніях, які представляють понад 20 галузей економіки по всій країні.

Нагадаємо:

В Україні тенденція зростання оплати праці відстежувалася майже на всі посади робітничих спеціальностей на платформі OLX.