Держспецзв’язок купив дрони на 177 мільйонів за рекордно низькими цінами

Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 15 липня уклав договори на закупівлю дронів Autel EVO Max 4T на загальну суму 176,5 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Замовили 1 149 безпілотників у стандартній комплектації. До неї входять літальний апарат з акумулятором, стабілізатором і картою памʼяті на 64 ГБ, інтелектуальний контролер з джойстиками, зарядні пристрої та кабелі, запасна пара пропелерів і джойстиків, транспортний кейс, ремінець тощо.

Ціни у контрактах ‒ 142 630, 147 500 та 166 425 грн/комплект. Середня ціна за контрактами становить 152 185 грн грн/комплект. Сукупна економія на лотах становила 82 млн, або 30%.

"Наші гроші" проаналізували ціни на цю модель дронів в "Прозорро" від початку року і всі три ціни є рекордно низькими.

Довідково: Autel EVO Max 4T ‒ професійний розвідувальний дрон, здатний працювати без GPS та інтернету в умовах радіоелектронного придушення. Забезпечує до 42 хвилин польоту, має дальність керування до 20 км, підтримує шифрування і захист від глушіння, витримує вітер до 12 м/с.

Нагадаємо:

ДП "Агенція оборонних закупівель" Міноборони 20 червня уклало договори на постачання дронів Autel EVO Max 4N та Mavic 3 Pro на загальну суму 198,23 млн грн.