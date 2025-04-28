Кто должен подать декларацию о доходах до 1 мая 2025 года

С 1 января в Украине началась кампания по декларированию доходов, которые граждане получили в течение 2024 года. Так, до 1 мая нужно подать декларацию о своем имущественном состоянии, а до 1 августа - уплатить налоговые обязательства.

ЭП рассказывает подробнее, кто должен подать декларацию в 2025 году и с каких доходов нужно уплатить налоги.

Кому нужно подавать декларацию?

До 1 мая подать декларацию нужно тем гражданам, которые в течение прошлого года получали доход, который, согласно Налоговому кодексу Украины, подлежит обязательному декларированию.

Какие доходы надо обязательно декларировать:

доходы, с которых при начислении не удерживался налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

доходы от лица, не являющегося налоговым агентом (в частности, от сдачи в аренду имущества, продажи имущества, продажи собственной сельхозпродукции физическим лицам и т.д.).

Налоговым агентом могут быть работодатель, банк, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании. Поэтому, поскольку они уже удержали налоги с доходов граждан и уплатили их, подавать декларацию не нужно.

наследство или подарок от человека, который не является ближайшим родственником;

доходы от продажи инвестиционных активов;

дополнительное благо, в частности, прощенный (аннулированный) долг или кредит, если его сумма не превышает 25% минимальной годовой зарплаты на начало отчетного года (сейчас это 21,3 тыс. грн);

иностранные доходы.

Если же декларацию не подать или просрочить срок, придется уплатить штраф - 340 грн. За повторное нарушение штраф увеличивается до 1 020 грн.

Как подать декларацию

В целом, подать декларацию до 1 мая можно различными способами, однако перед "дедлайном" количество этих способов уменьшается.

Так, подать декларацию можно:

заполнив декларацию в соответствующей форме , подать ее в налоговую лично или через уполномоченное лицо;

, в электронной форме, в частности с помощью "Электронного кабинета налогоплательщика" ;

по почте с уведомлением о вручении и описью вложения не позднее чем за 5 дней до окончания предельного срока представления .

В Электронном кабинете плательщика есть электронный сервис "Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах", с помощью которого декларация частично заполняется автоматически.

В нем можно сформировать декларацию и подать ее в контролирующий орган с копиями первичных документов, в частности для использования права на налоговую скидку. Украинцы, которые претендуют на получение такой скидки, могут подать декларацию до 31 декабря 2025 года.

Подробнее о том, кто может получить налоговую скидку, читайте в статье ЭП: "Налоговые льготы и скидки для граждан: кто может получить средства и как воспользоваться правом".

Сколько налогов нужно заплатить с доходов?

С доходов, которые граждане получили в 2024 году, нужно уплатить два налога. Первый - это налог на доходы физических лиц. Ставка этого налога - 18%.

Другой обязательный налог - это военный сбор. С 2025 года его размер увеличили с 1,5% от дохода до 5%. Однако поскольку доход гражданин получал в прошлом году, то облагается налогом еще по старой ставке. Соответственно, в 2026 году военный сбор уже нужно будет уплатить в размере 5%.

Таким образом суммарно нужно заплатить 19,5% от полученного в 2024 году дохода.

Подробнее о том, в каких случаях надо платить военный сбор и для кого есть исключения, читайте в статье ЭП: "Зарплаты, депозиты, аренда: кто и с каких доходов должен платить военный сбор".