Уряд звільнив голову Державного агентства відновлення та призначив нового

Кабінет міністрів звільнив з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергія Сухомлина, призначивши замість нього колишнього очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Про це повідомляє постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Рішенням Кабінету міністрів України звільнено Сухомлина Сергія Івановича з посади Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Крім того, ухвалено рішення звільнити з посади першого заступника Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Бойка Миколу Миколайовича.

"Погоджено звільнення Федорова Івана Сергійовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації. Призначено Федорова Івана Сергійовича Головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", – говориться у повідомленні.

У липні цього року Сухомлин подав у відставку за власним бажанням.

Івана Федорова обрали міським головою Мелітополя у 2020 році. 25 лютого 2022 року окупанти зайшли в Мелітополь, Федоров відмовився співпрацювати з росіянами і опинився у полоні.

16 березня 2022 року посадовця звільнили з російського полону. У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Федорова очільником Запорізької області.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів призначив колишнього міського голову Житомира Сергія Сухомлина головою Держагентства з відновлення у вересні 2024 року.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що президент Володимир Зеленський запропонував йому очолити Агентство відновлення.