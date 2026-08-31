Від Ради залежить міжнародне фінансування і простих законопроектів не залишилось – Підласа

Від голосувань Ради залежить міжнародне фінансування на понад 12 мільярдів доларів: це приблизно 534 мільярда гривень, які вже розписані на видатки цьогорічного бюджету.

Про це написала у Facebook голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

"Для розуміння масштабу: щоб покрити видатки на соціалку, освіту та охорону здоров'я в останні 4 місяці року нам треба щонайменше 330 млрд грн. Крім цього, видатки на національну безпеку та оборону за рік зросли на 20%", – зазначила вона.

Підласа звернула увагу, що у січні–липні 2026 року видатки загального фонду державного бюджету на оборону становили 1,63 трлн грн, а в січні-липні 2025 року – 1,36 трлн грн.

Вона нагадала, що 1-го вересня починається новий парламентський тиждень. В порядку денному – переважно закони-міжнародні зобов'язання в рамках програм співпраці з МВФ, Світовим банком та ЄС (Ukraine Facility та Ukraine Support Loan).

"Простих законопроектів там не залишилось, але проголосувати БІЛЬШУ частину з них – критично важливо для фінансової спроможності держави в наступні місяці. Сподіваюсь на підтримку колег у залі", – зауважила голова парламентського комітету.

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