Уряд схвалив чотири законопроєкти, необхідні для виконання міжнародних зобов’язань

Уряд схвалив і спрямував до Ради чотири законопроєкти, необхідні для виконання міжнародних зобов'язань та залучення зовнішнього фінансування.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Сьогодні уряд схвалив і спрямував до Верховної Ради чотири законопроєкти, необхідні для виконання міжнародних зобов'язань та залучення зовнішнього фінансування. Це частина зобов'язань України перед ЄС та МВФ та умова для отримання третього траншу макрофінансової допомоги €1,45 млрд", – зазначив він.

Так, ідеться про спрощення адміністрування ПДВ для ФОПів. Також буде підвищення порогу для позапланових перевірок щодо бюджетного відшкодування та від'ємного значення ПДВ — зі 100 тис. до 1 млн грн.

Другий законопроєкт – про правила трансфертного ціноутворення приводимо у відповідність до стандартів ОЕСР та ЄС.

Для ринків капіталу уряд пропонує об'єднати ключові інституції у холдингову структуру та передбачити залучення міжнародного стратегічного інвестора через відкритий конкурс.

Четвертий законопроєкт – про підвищення ефективності ВАКС шляхом запровадження одноосібного розгляду цивільних справ про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави, а також адміністративних справ про застосування санкцій.

"Від спільної результативної роботи уряду і парламенту залежить надходження до бюджету значної частини з $29,5 млрд від міжнародних партнерів. Розраховуємо на підтримку Верховною Радою урядових законопроєктів, необхідних для фінансової стійкості держави та забезпечення потреб оборони", – наголосив представник уряду у Верховній Раді.