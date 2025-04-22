У Києві вперше надали в оренду місця для водоматів через аукціони

У Києві відбулися перші онлайн-аукціони з оренди місць для розміщення автоматів з продажу води у столиці.

Про це повідомляє Prozorro.Продажі.

Вони пройшли в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі", організатором торгів було комунальне підприємство "Київ.Прозоро".

Першими лотами на торгах стали 14 ділянок в Оболонському районі столиці.

Вартість оренди стартувала від 758 гривень до 1 109 гривень на місяць. За результатами аукціонів після укладання договорів переможці щомісячно сплачуватимуть за оренду 40,4 тис. грн.

Зазначається, що основна частина коштів надходитиме до бюджету міста, решта — на утримання "Київ.Прозоро".

Найбільше грошей столиці приноситимуть місця для водоматів на вулиці Левка Лук'яненка 11 та 2г: вартість оренди тут за підсумками торгів складатиме 4 420 грн на місяць для кожної з ділянок.

Місця для водоматів здаються в оренду на 5 років з можливістю продовження.

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