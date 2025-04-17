В Україні провели перші аукціони із закупівлі риби для ЗСУ

У "Prozorro.Продажі" відбулися перші аукціони з постачання рибної продукції вітчизняного виробництва для забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Як йдеться в повідомленні, аукціони відбувалися в межах оновленої моделі постачання 3PL продукції на потреби ЗСУ, і були оголошені Державним оператором тилу.

Вся риба буде поставлена для забезпечення військовослужбовців ЗСУ, які служать в Києві та Київській області.

На аукціоні були представлені чотири лоти.

Лот №1 "Сайда, тріска" – аукціон не відбувся, не подався жоден учасник.

Лот №2 "Товстолоб" (26,8 тис грн) подалися 2 учасника (ПП "Посейдон плюс", ТОВ "Чорномор Морепродукт"). Переможець - ПП "Посейдон плюс" (26,3 тис грн).

Лот №3 "Короп" (70,4 тис грн) подалися 3 учасника (ПП "Посейдон Плюс", ТОВ "Чорномор Морепродукт", ТОВ "Фішман Трейдинг"). Переможець – ПП "Посейдон Плюс" (66,4 тис грн).

Лот №4 "Форель" (693 тис грн). Переможець ТОВ «Фішман Трейдинг» (663 тис грн). Був лише один учасник.

"Нагадаю, у 2024 році в Україні закуплено іноземної риби більш як на 1 мільярд доларів. Сьогодні вітчизняні виробники готові закривати державні замовлення українською рибою. Ми бачимо реальний потенціал нашої рибної галузі – і будемо його розвивати", – розповів міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Нагадаємо:

До України у 2024 році було ввезено агропродукції на $7,82 мільярда, що на $0,69 мільярда більше, ніж у 2023 році.