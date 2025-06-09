Попит на дорогоцінні метали росте на тлі переговорів Китаю та США

Ціни на золото зросли завдяки ослабленню долара, тоді як ринки стежать за переговорами між США і Китаєм. Платина оновила трирічний максимум.

Про це пише Reuters.

У понеділок ціни на спотове золото зросли на 0,3% — до 3320,15 доларів за унцію станом на 13:56 за Гринвічем.

Це відбулося після ранкового падіння до мінімуму за тиждень. Індекс долара США залишався слабким, що зробило золото дешевшим для власників інших валют.Це підтримало попит на дорогоцінний метал.

У Лондоні тривають торговельні переговори між представниками США і Китаю. Сторони обговорюють мита та обмеження на взаємну торгівлю. Аналітики зазначають, що навіть позитивний результат переговорів лише частково вплине на ціни золота.

Паралельно зростали й інші дорогоцінні метали. Платина подорожчала на 3,1% до 1205,01 долара, досягнувши найвищої позначки з травня 2021 року. Срібло зросло на 1,3% до 36,41 долара, а паладій – майже на 3% до 1077,59 долара.

Дані за вихідні також показали, що центральний банк Китаю сьомий місяць поспіль скуповує золото.

Нагадаємо:

Заможні люди дедалі частіше зберігають золото за межами своїх країн — головно у Сінгапурі, який вважається безпечною юрисдикцією.