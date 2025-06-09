Спрос на драгоценные металлы растет на фоне переговоров Китая и США

Цены на золото выросли благодаря ослаблению доллара, тогда как рынки следят за переговорами между США и Китаем. Платина обновила трехлетний максимум.

Об этом пишет Reuters.

В понедельник цены на спотовое золото выросли на 0,3% - до 3320,15 долларов за унцию по состоянию на 13:56 по Гринвичу.

Это произошло после утреннего падения до минимума за неделю. Индекс доллара США оставался слабым, что сделало золото дешевле для держателей других валют, что поддержало спрос на драгоценный металл.

В Лондоне продолжаются торговые переговоры между представителями США и Китая. Стороны обсуждают пошлины и ограничения на взаимную торговлю. Аналитики отмечают, что даже положительный результат переговоров лишь частично повлияет на цены золота.

Параллельно росли и другие драгоценные металлы. Платина подорожала на 3,1% до 1205,01 доллара, достигнув самой высокой отметки с мая 2021 года. Серебро выросло на 1,3% до 36,41 доллара, а палладий - почти на 3% до 1077,59 доллара.

Данные за выходные также показали, что центральный банк Китая седьмой месяц подряд скупает золото.

Напомним:

Состоятельные люди все чаще хранят золото за пределами своих стран - в основном в Сингапуре, который считается безопасной юрисдикцией.