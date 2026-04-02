Ціна на нафту "тут і зараз" злетіла до максимуму з 2008 року

У світі різко подорожчала нафта, яку можна купити й отримати найближчим часом, а не тільки через біржові контракти на майбутнє - до максимуму з 2008 року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Показник Dated Brent, який відображає ціну реальних партій нафти з найближчою поставкою з Північного моря, зріс до 141,37 долара за барель. Це найвищий рівень з 2008 року, свідчать дані S&P Global.

Цей показник важливий тому, що він показує не очікування ринку, а те, скільки готові платити за нафту просто зараз, коли її потрібно швидко поставити покупцеві.

Ормузька протока залишається закритою вже понад місяць, що створило найбільший збій поставок в історії нафтового ринку. На цей водний шлях припадає близько п'ятої частини світових потоків нафти, і нафтопереробники протягом останніх тижнів намагаються знайти будь-які доступні обсяги.

Dated Brent підскочила з рівня трохи вище 128 доларів за барель днем раніше і перевищила пік кризи 2022 року, коли Росія вторглася в Україну.

Еталонні ф'ючерси на Brent все ще залишаються нижчими, ніж тоді, але значення Dated Brent відображає ціну на нафту для іншого, ближчого періоду поставки.

Ціни на еталонні бренди нафти зросли приблизно на 7 доларів, сягнувши позначки в 107-108 доларів за барель після заяви Дональда Трампа про продовження військових дій в Ірані.