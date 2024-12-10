Інфляція в листопаді: яйця подорожчали на 54%, фрукти та цукор дешевшають

Інфляція на споживчому ринку в листопаді прискорилася порівняно з жовтнем до 1,9%, а від початку 2024 року становила 10,4%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Базова інфляція в листопаді, порівняно з жовтнем, становила 1,2%, з початку року - 9,3%.

У листопаді ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 3,9%.

Найбільше (на 54,6%) подорожчали яйця. У межах 1% - 13,7% зросли ціни на овочі, молоко та молочні продукти, олію, соняшникову олію, продукти переробки зернових, хліб, м'ясо, безалкогольні напої, макаронні вироби, рибу та продукти з риби.

Водночас на 1,5% і 1,3% знизилися ціни на фрукти і цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%. Одяг та взуття подешевшали на 2,2%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я становило 0,6% за місяць.

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Нагадаємо:

Зростання споживчих цін в Україні в жовтні 2024 року прискорилось до 1,8% із 1,5% у вересні, 0,6% у серпні й нуля в липні.