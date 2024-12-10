Инфляция в ноябре: яйца подорожали на 54%, фрукты и сахар дешевеют

Инфляция на потребительском рынке в ноябре ускорилась по сравнению с октябрем до 1,9%, а с начала 2024 года составила 10,4%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Базовая инфляция в ноябре, по сравнению с октябрем, составила 1,2%, с начала года - 9,3%.

В ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,9%.

Больше всего (на 54,6%) подорожали яйца. В пределах 1% - 13,7% выросли цены на овощи, молоко и молочные продукты, масло, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, хлеб, мясо, безалкогольные напитки, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы.

В то же время на 1,5% и 1,3% снизились цены на фрукты и сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%. Одежда и обувь подешевели на 2,2%.

Рост цен в сфере здравоохранения составил 0,6% за месяц.

Читайте также: Больше платишь, меньше ешь. Почему производители продуктов уменьшают размеры упаковок

Напомним:

Рост потребительских цен в Украине в октябре 2024 года ускорился до 1,8% с 1,5% в сентябре, 0,6% в августе и нуля в июле.