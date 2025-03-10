Золото зростає в ціні на тлі слабкості долара: інвестори прагнуть зберегти інвестиції

Золото подорожчало на тлі ослаблення долара та притоку капіталу в безпечні активи через занепокоєння ескалацією глобальної торговельної війни.

Про це пише Reuters.

Спотове золото зросло на 0,1%, досягнувши 2 914,00 доларів за унцію станом на 07:01 за GMT. Ф'ючерси на американське золото збільшилися на 0,2%, до 2 920,10 доларів.

Інвестори також очікували подальших сигналів від Федеральної резервної системи США щодо майбутніх рішень з процентних ставок.

Президент США Дональд Трамп у неділю уник прогнозів щодо можливої рецесії в країні, попри занепокоєння фондових ринків через його мита щодо Мексики, Канади та Китаю, пов’язані з боротьбою проти фентанілу.

Анонси змін у тарифній політиці викликали хвилювання на Волл-стріт. Інвестори вважають, що непослідовні кроки адміністрації Трампа, спрямовані на скасування мит для торговельних партнерів, замість полегшення створюють плутанину.

Мита залишаються ключовим фактором для інвесторів, які вважають, що вони можуть зашкодити економічному зростанню та спровокувати інфляцію.

Спотове срібло впало на 0,2%, до 32,45 доларів за унцію, тоді як платина залишилася на рівні 963,37 доларів. Паладій також не змінився, торгуючись на рівні 948,64 долара.

Нагадаємо:

Ціни на золото знизилися в четвер на тлі зміцнення долара та зростання прибутковості казначейських облігацій США.

Президент США Дональд Трамп надав автовиробникам звільнення від 25% мит на імпорт з Канади та Мексики строком на один місяць, за умови дотримання ними чинних правил зони вільної торгівлі.

Президент США Дональд Трамп ввів 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв існуючі 10% мита на імпорт з Китаю до 20%, що вплине на річний обсяг імпорту в розмірі приблизно $1,5 трлн.

Ціни на золото піднялися до історичного максимуму, перевищивши рівень $2 950 за унцію, оскільки побоювання щодо загрози торговельної війни через мита президента США Дональда Трампа підштовхнули інвесторів до купівлі дорогоцінного металу.