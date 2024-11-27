Ціна на зерна арабіки підскочила до найвищого рівня з 1977 року

Ціни на арабіку, елітну зернову каву, зросли на 3,1%, досягнувши найвищого рівня з 1977 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Арабіка зросла в ціні на 2,3% до 3,158 дол за фунт у Нью-Йорку. Цього року вона підскочила майже на 70%.

Ф'ючерси на каву робуста в Лондоні також злетіли цього року, збільшившись приблизно на 85%.

Ф'ючерси на каву продовжили стрімке зростання в Нью-Йорку до найвищого рівня за останні чотири десятиліття у зв'язку із поганим врожаєм у двох найбільших світових виробників кави - Бразилії та В'єтнамі.

Ключовий кавовий пояс постраждав від посухи в період росту кави, а на початку збору врожаю пройшли сильні дощі.

По всьому ланцюжку постачання кави продавці підняли ціни та скасували знижки, щоб захистити свою маржу.

Nestle SA, найбільший у світі виробник кави, заявив у листопаді, що підніме ціни та зменшить упаковки, щоб пом'якшити вплив дорожчих зерен.

Нагадаємо:

Кава зростає в ціні в міру того, як зменшуються запаси і погіршується погода в Бразилії.