Ціна на зерна арабіки підскочила до найвищого рівня з 1977 року
Ціни на арабіку, елітну зернову каву, зросли на 3,1%, досягнувши найвищого рівня з 1977 року.
Про це повідомляє Bloomberg.
Арабіка зросла в ціні на 2,3% до 3,158 дол за фунт у Нью-Йорку. Цього року вона підскочила майже на 70%.
Ф'ючерси на каву робуста в Лондоні також злетіли цього року, збільшившись приблизно на 85%.
Ф'ючерси на каву продовжили стрімке зростання в Нью-Йорку до найвищого рівня за останні чотири десятиліття у зв'язку із поганим врожаєм у двох найбільших світових виробників кави - Бразилії та В'єтнамі.
Ключовий кавовий пояс постраждав від посухи в період росту кави, а на початку збору врожаю пройшли сильні дощі.
По всьому ланцюжку постачання кави продавці підняли ціни та скасували знижки, щоб захистити свою маржу.
Nestle SA, найбільший у світі виробник кави, заявив у листопаді, що підніме ціни та зменшить упаковки, щоб пом'якшити вплив дорожчих зерен.
Нагадаємо:
Кава зростає в ціні в міру того, як зменшуються запаси і погіршується погода в Бразилії.