Цена на зерна арабики подскочила до самого высокого уровня с 1977 года

Цены на арабику, элитный зерновой кофе, выросли на 3,1%, достигнув самого высокого уровня с 1977 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Арабика выросла в цене на 2,3% до 3,158 долл. за фунт в Нью-Йорке. В этом году она подскочила почти на 70%.

Фьючерсы на кофе робуста в Лондоне также взлетели в этом году, увеличившись примерно на 85%.

Фьючерсы на кофе продолжили стремительный рост в Нью-Йорке до самого высокого уровня за последние четыре десятилетия в связи с плохим урожаем у двух крупнейших мировых производителей кофе – Бразилии и Вьетнаме.

Ключевой кофейный пояс пострадал от засухи в период роста кофе, а в начале урожая прошли сильные дожди.

По всей цепочке поставок кофе продавцы подняли цены и отменили скидки, чтобы защитить свою маржу.

Nestle SA, крупнейший в мире производитель кофе, заявил в ноябре, что поднимет цены и снизит упаковки, чтобы смягчить влияние более дорогих зерен.

Напомним:

Кофе растет в цене по мере того, как сокращаются запасы и ухудшается погода в Бразилии.