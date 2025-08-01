Суттєвий дефіцит бюджету цього року та повільне зниження у наступного – прогноз НБУ

Національний банк прогнозує суттєвий дефіцит бюджету у 2025 році (22% ВВП) та його повільне зниження у 2026 році (до 19% ВВП), ураховуючи значні потреби на оборону.

Про це Національний банк України пише у Telegram.

"У 2027 році припускається суттєвіша фіскальна консолідація (дефіцит на рівні 12% ВВП)", – повідомляє НБУ, посилаючись на свій оновлений прогноз на 2025–2027 роки, опублікований в липневому Інфляційному звіті.

Очікується, що бюджетні видатки фінансуватимуться за рахунок міжнародної допомоги та власних неемісійних джерел.

"Базовий сценарій грунтується на припущенні про повільне повернення економіки до нормальних умов функціонування", – зазначає банк.

"Інфляція в липні може дещо зрости через несприятливий вплив погодних умов на ціни продуктів харчування. Але надалі інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження (до 9,7% у 2025 році, 6,6% у 2025 році та до цілі 5% у 2027 році)", – зазначає НБУ.

"НБУ зберігатиме достатньо жорсткі монетарні умови стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити стале зниження інфляції до цілі на горизонті політики. Відповідно до прогнозу зниження облікової ставки розпочнеться не раніше IV кварталу 2025 року", – говориться у повідомленні.

Економічне зростання цьогоріч сповільниться до 2,1% порівняно з 2,9% у попередньому році. Це є наслідком подальшого руйнування виробничих потужностей, інфраструктури та житла, поглиблення негативних міграційних тенденцій та обмеженості врожаїв.

У 2026 році темпи економічного зростання пришвидшаться маржинально до 2,3% завдяки все ще значним фіскальним стимулам, а у 2027 році – до майже 3% завдяки пожвавленню приватних інвестицій і споживання, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Національний банк України прогнозує, що у 2026 році тарифи на комунальні послуги для населення, зокрема на електроенергію, газ та опалення, почнуть поступово зростати. У 2026 році розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів.

Також повідомлялося, що Національний банк очікує, що у 2025 році чистий відплив мігрантів з України становити близько 200 тисяч. НБУ очікує, що чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 100 тисяч, у попередньому прогнозі – 500 тисяч осіб).