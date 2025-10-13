У Кличка скасували мільярдний тендер на закупівлю тролейбусів

Комунальне підприємство "Київпастранс" скасувало закупівлю 40 нових низькопідлогових тролейбусів з очікуваною вартістю 1 млрд грн.

Про це повідомляється в системі "Прозорро".

Як уточнює LIGA.net, у протоколі про скасування торгів підприємство посилається на те, що 10 жовтня начальник служби утримання рухомого складу та транспортної інфраструктури "Київпастрансу" повідомив про необхідність внести зміни до технічних вимог тендерної документації, які спричинять зміни очікуваної вартості закупівлі.

На цьому етапі проведення торгів це зробити неможливо, оскільки система не дозволяє змінити очікувану вартість. Тому виникла необхідність скасувати процедуру закупівлі.

Галузеве видання "Пасажирський транспорт" вказувало, що стартова вартість тролейбусів у київському тендері з урахуванням основних вимог до комплектації була приблизно на 20–25% вищою, ніж у середньому під час закупівель останніх років тролейбусів з автономним ходом для інших міст України.

Нагадаємо:

Комунальне підприємство "Київпастранс" збиралося до 1 жовтня 2026 року придбати 40 низькопідлогових тролейбусів довжиною 11,9 м-12,7 м. Очікувана вартість - 1 млрд грн.