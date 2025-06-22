Суд наказав забрати у релігійної організації приватизований дитячий табір на Київщині

Господарський суд Києва зобов`язав релігійну організацію "Релігійна громада незалежної помісної церкви християн віри Євангельської "Молодіжна Християнська церква "Скіменс" ("Молоді Леви") у Подільському районі м. Києва" повернути державі дитячий оздоровчий табір "Ходорів" на Київщині.

Про це свідчить рішення суду від 3 червня.

У 2021 році Фонд державного майна продав релігійній організації єдиний майновий комплекс ДП "Дитячий оздоровчий табір "Ходорів.

Він розташований на площі майже 4 га в с. Ходорів Обухівського району Київської області.

До нього входять 12 будівель та споруд загальною площею 3021 кв м (спальний корпус, їдальня, гральний павільйон, сауна-котельня, гараж, комора, погріб, водонапірна башта тощо). Їх вартість становить майже 800 тис. грн.

Як з'ясував суд, реорганізація або ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності допускається виключно за погодженням з центральним органом виконавчої влади.

Водночас під час приватизації табору Міністерство соціальної політики не приймало будь-яких рішень про реорганізацію, відчуження, перепрофілювання державного підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Ходорів", а також не надавало згоду на його ліквідацію.

Тобто табір приватизували без погодження органу, що здійснює політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

Суд також дійшов висновку, що приватизація табору призвела до порушення інтересів держави у сфері охорони дитинства, за захистом яких прокурор і звернувся з позовом до суду.

Тому визнав недійсною угоду купівлі-продажу, укладену між Фондом держмайна та "Скіменс", скасував рішення про державну реєстрацію права власності на єдиний майновий комплекс і зобов'язав релігійну організацію повернути державі дитячий табір.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва відмовив прокуратурі у задоволенні позову про повернення Державному агентству лісових ресурсів України мисливського угіддя у Рівненській області, яким користується ТОВ "Мисливсько-рибальський клуб "Кисоричі".