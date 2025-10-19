Суд не повернув державі 12 мільйонів за сміттєсортувальну станцію на Донеччині

Господарський суд Дніпропетровської області відмовив у позові прокуратури, яка намагалася повернути Донецькій ОВА 11,84 млн грн авансу за будівництво сміттєперевантажувальної станції у Донецькій області.

Про це свідчить рішення суду від 14 жовтня.

У травні 2020 року КП "Донецький регіональний центр поводження з відходами" замовило ТОВ "Будівельна компанія "Стек" будівництво сміттєперевантажувальної станції у Добропільському районі на загальну суму 66,58 млн грн.

У серпні 2021 року комунальне підприємство перерахувало ТОВ "Стек" 11,84 млн грн авансу.

За даними прокуратури, яка представляла інтереси Донецької ОВА та Департаменту екології та природних ресурсів ОВА, приватна компанія надала акти виконаних робіт з недоліками, які не підтверджують використання грошей. Тому вимагала через суд повернути кошти державі в особі Донецької обласної військової (державної) адміністрації.

"Стек" своєю чергою стверджував, що він використав весь аванс, зокрема - 9,54 млн грн витратив на придбання металовиробів, покрівельних сандвіч-панелей та інших будматеріалів. Частина цих матеріалів вартістю 3,11 млн грн пішли на виконання будівельних робіт. А 24.02.2022 компанія повідомила замовника про неможливість виконання зобов`язань через початок бойових дій після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Суддя Наталія Назаренко дійшла висновку, що прокурор вимагає від ТОВ "Спек" повернути кошти не стороні договору, тобто комунальному підприємству, яке перерахувало гроші приватній фірмі, а його засновнику - Донецькій ОДА. Проте саме КП "Донецький регіональний центр поводження з відходами" має повноваження звернутися до суду про стягнення невикористаної суми авансу.

Своєю чергою ні прокурор, ні ОВА, ні Департамент не є сторонами за угодою та, відповідно, не наділені правом звертатися з позовом про стягнення коштів.

Будівельна компанія "Стек", яка наразі зареєстрована в Дніпрі, належить Сергію Матюхову, директор - Сергій Коваленко.

Як відомо, Добропільський район не є окупованим і перебуває під контролем України.

