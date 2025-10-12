Суд наказав фірмі повернути гроші ОВА, яка не змогла заправлятися на АЗС Коломойського

Господарський суд Дніпропетровської області зобов'язав ТОВ "Інтекс інвест" заплатити департаменту цивільного захисту Дніпропетровської облдержадміністрації 2,22 млн грн боргу за дизельне паливо.

Про це свідчить рішення суду від 9 жовтня.

У 2023 році департамент ОВА замовив приватній фірмі 100 тис літрів дизпалива за 4,55 млн грн. Підрядник повинен був надати замовнику талони (скретч-картки) на пальне, термін дії яких необмежений.

Водночас департамент, починаючи з грудня 2024 року, не може отримати дизпальне за талонами на АЗС бренду "Авіас", які раніше належали бізнесмену Ігорю Коломойському і вказані в угоді.

Відповідно це унеможливило заправку генераторів департаменту та заправку аварійно-рятувальної та іншої техніки, залученої на попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Дніпропетровської області, в тому числі воєнного характеру.

У департаменту залишилось невикористаних скретч-карток на 48 760 літрів палива за ціною 45,5 грн за літр на загальну суму 2,22 млн грн.

Суд дійшов висновку, що з "Інтекс інвест" необхідно стягнути 2,22 млн грн заборгованості на користь департаменту цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Згідно з даними Судового реєстру, лише за жовтень цього року господарські суди зобов'язали "Інтекс інвест" заплатити борги за непоставлене пальне Козинській селищній раді Київської області (1,55 млн грн), Хмельницькій обласній прокуратурі (129 тис грн), управлінню державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України в Чернівецькій області (81 тис грн, 85 тис грн та 75 тис грн),

Дніпровське ТОВ "Інтекс інвест" належить керівнику Антону Посилаєву.

Читайте також: Початок епохи бідності: як падала нафтова імперія Коломойського та кому дістануться її залишки

Нагадаємо:

Господарський суд Дніпропетровської області зобов'язав ТОВ "Інкам Фінанс" заплатити Департаменту цивільного захисту Дніпропетровської облдержадміністрації 3,33 млн боргу за пальне.