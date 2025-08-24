Суд змусив АЗС Коломойського повернути гроші Дніпропетровській ОВА

Господарський суд Дніпропетровської області зобов'язав ТОВ "Інкам Фінанс" заплатити Департаменту цивільного захисту Дніпропетровської облдержадміністрації 3,33 млн боргу за пальне.

Про це свідчить рішення суду від 7 серпня.

31 травня 2024 року департаменту ОДА замовив "Інкам Фінанс" 100 000 літрів дизельного пального за 5,34 млн грн.

Фінансування здійснювалося за програмою створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області на 2023-2027 роки за рахунок субвенцій.

Компанія надала чиновникам талони бренду "Авіас".

Водночас як пізніше з'ясувалося, талони на паливно-мастильні матеріали не забезпечені товаром, що унеможливило заправку генераторних установок департаменту та заправку аварійно-рятувальної та іншої техніки, залученої на попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Дніпропетровської області, в тому числі воєнного характеру.

Суд встановив, що ТОВ "Інкам Фінанс" не виконав повністю своїх зобов`язань щодо відпустки дизельного пального на АЗС. Залишок нереалізованих талонів бренду "Авіас" на 01.12.2024 становив 46 420 літрів дизельного пального на суму 2,48 млн грн.

Тому стягнув з компанії цю суму, а також 323 тис грн пені та 574 тис грн штрафу.

Як відомо, раніше близько 400 АЗС "ANP/Авіас" контролював Ігор Коломойський.

ТОВ "Інкам Фінанс" із Запоріжжя належить Олені Кириленко.

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року маловідома фірма "Макс енерго Ресурс" Ігоря Супруненка купила на аукціоні "Приватбанку" 245 АЗС, які контролював раніше Ігор Коломойський.

Раніше, Антимонопольний комітет дозволив компанії "Укрпалетсистем", яка входить до групи UPG бізнесмена Володимира Петренка, взяти в оренду 34 автозаправки, які пов'язані з мережею Avias групи "Приват".

У липні Антимонопольний комітет України надав дозвіл UPG орендувати ще 47 та 46 автозаправних станцій (АЗС) компаній групи "Приват".