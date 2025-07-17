Звʼязки з РФ: правоохоронці проводили обшуки у "Артеріумі" Жеваго

У середу, 16 липня 2025 року, правоохоронні органи провели обшуки в офісі фармкомпанії "Артеріум", що належить Костянтину Жеваго і на підприємствах компанії у Києві та Львові.

Про це повідомляє пресслужба фармвиробника.

16 липня Національна поліція на своєму сайті опублікувала інформацію про викриття схеми збуту ліків у РФ.

У повідомлені йдеться, що Жеваго забезпечив передачу дочірній російській компанії зразків, документації, ліцензій та технологій на виробництво українських лікарських засобів для їх подальшого контрактного виробництва та реалізації в РФ.

Компанія, своєю чергою, заявила, що інформація про участь "Артеріуму" у збуті ліків на території РФ є безпідставною та надуманою.

"Артеріум" повністю покинув ці ринки та не співпрацює з жодними російськими чи білоруськими підприємствами, контрагентами, установами чи органами.

Ми не проводимо жодної діяльності на території цих країн – ні прямо, ні опосередковано (ані через контрагентів, ані через території третіх країн)", – йдеться у повідомленні компанії.

У "Артеріумі" припустили, що обшуки могли бути направлені на дестабілізацію фармринку та створення інформаційної кампанії.

"Було заздалегідь змонтований відеосюжет, що висвітлює нібито "викриття схеми". Одночасно з цим новини зі звинуваченнями у "злочинах" опублікувала низка телеграм-каналів.

Така поспішність і синхронізована активність у ЗМІ дають підстави припустити, що вчергове відбувається інформаційна кампанія, підготовлена та направлена на дестабілізацію роботи підприємств фармацевтичної галузі та створення їм репутаційної шкоди", – йдеться у повідомленні фармкомпанії.

У "Артеріумі" допустили ймовірності того, що на території Росії та Білорусі хтось може продавати продукцію в упаковці, схожій на "Артеріум", але компанія наголосила, що не має до цього відношення.

"Ми розцінюємо подібні дії з боку правоохоронних органів як чергову спробу публічного тиску на бізнес, що перешкоджає роботі фармацевтичних компаній, які є критично важливими для функціонування системи охорони здоров’я нашої країни в умовах воєнного стану", – йдеться у повідомленні.

Раніше правоохоронці вже двічі проводили обшуки у "Артеріумі". У 2022 році ДБР, у межах перевірки можливої колаборацією Жеваго з Росією. У лютому 2025 року у офісі "Артеріум" також проводили обшуки.