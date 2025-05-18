Прокуратура проиграла суд, пытаясь отобрать деньги за затяжной ремонт авто для ВСУ

Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении иска Специализированной прокуратуры в сфере обороны, которая хотела отсудить у предприятия "Гефест Техникс" деньги за несвоевременный ремонт авто для военных.

Об этом свидетельствует решение суда от 6 мая.

В ноябре 2023 года воинская часть, номер которой скрыт в Судебном реестре, заказала ООО "Гефест Техникс" обслуживание и ремонт автомобилей. Заказчик заплатил 3 млн грн.

Прокуратура считает, что предприятие несвоевременно отремонтировало один из автомобилей. В связи с этим заместитель руководителя Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона заявил требования о взыскании с компании пени в размере 419,6 тыс грн, 208 тыс грн штрафа, и 60 тыс грн инфляционных.

Прокурор утверждал, что компания просрочила выполнение ремонта, поскольку машину вернули из ремонта 20.05.2024, в то время, как срок действия соглашения установлен до 31.12.2023.

Суд отметил, что акт приема-передачи авто после ремонта от 20.05.2024, на который ссылается прокурор, в материалах дела отсутствует, а затем судья лишен возможности исследовать его содержание и установить фактические обстоятельства.

В то же время есть копия акта дополнительного осмотра автомобиля от 29.03.2024, согласно которому "Гефест Техникс" и военная часть провели дополнительную дефектацию авто и установили новый необходимый перечень работ и запчастей, которые будут предоставлены/выполнены компанией для Вооруженных сил Украины как благотворительная (волонтерская) помощь. То есть, стороны пришли к согласию о необходимости дополнительных работ, которые предыдущим соглашением не предусматривались.

Судья В.П. Босый пришел к выводу, что "Гефест Техникс" полностью выполнил заказ, а военная часть приняла работы без замечаний и возражений, и отказал прокуратуре в удовлетворении иска.

Напомним:

Хозяйственный суд города Киева взыскал с ООО "КСМ-Трейд" в пользу Министерства обороны Украины безосновательно приобретенный налог на добавленную стоимость (НДС).