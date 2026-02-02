Приватбанк скасував на місяць комісію за зняття готівки на касі при оплаті бізнес-картками

Державний Приватбанк з 1 лютого 2026 року на один місяць запустив для власників бізнес-карток Visa та Mastercard можливість знімати готівку на касах торгових точок без комісії банку під час оплати покупок.

Про це повідомили в пресслужбі банку.

"Приватбанк зробив більш доступною послугу, яка спрощує доступ підприємців та малого середнього бізнесу до готівки при оплаті товарів бізнес-картками", - йдеться в повідомленні.

Послуга доступна більш ніж у 200 000 торгових точках по всій Україні, включно з великими роздрібними мережами та АЗС.

Максимальна сума одного зняття становить до 6 000 грн. Кількість операцій зі зняття готівки разом із покупкою - до трьох разів на день.

