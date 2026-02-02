Приватбанк закрив відділення на Донеччині
Державний Приватбанк зупиняє роботу відділення у Дружківці Донецької області через погіршення безпекової ситуації в міст.
Про це повідомили у банку.
У фінустанові зазначили, що продовжувати роботу у Дружківці стало занадто небезпечно через постійні атаки дронів та обстріли. Крім того, рятувальні служби проводять евакуацію цивільних.
Зазначається, що команда з Дружківки продовжить обслуговування клієнтів у Краматорську, що розташований приблизно за 20 км, де можна буде отримати весь перелік послуг.
Загалом у Донецькій області продовжують працювати 11 відділень банку.
