Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Приватбанк закрив відділення на Донеччині

Віктор Волокіта — 2 лютого, 13:56
Приватбанк закрив відділення на Донеччині
Приватбанк зупиняє роботу відділення у Дружківці Донецької області
Приватбанк

Державний Приватбанк зупиняє роботу відділення у Дружківці Донецької області через погіршення безпекової ситуації в міст.

Про це повідомили у банку.

У фінустанові зазначили, що продовжувати роботу у Дружківці стало занадто небезпечно через постійні атаки дронів та обстріли. Крім того, рятувальні служби проводять евакуацію цивільних.

Зазначається, що команда з Дружківки продовжить обслуговування клієнтів у Краматорську, що розташований приблизно за 20 км, де можна буде отримати весь перелік послуг.

Загалом у Донецькій області продовжують працювати 11 відділень банку.

Нагадаємо:

Державний Приватбанк з 1 лютого 2026 року на один місяць запустив для власників бізнес-карток Visa та Mastercard можливість знімати готівку на касах торгових точок без комісії банку під час оплати покупок.

Приватбанк війна

війна

Приватбанк закрив відділення на Донеччині
РФ вдруге за добу атакувала вугільне підприємство на Дніпропетровщині
На Запоріжжі російський БПЛА влучив у тепловоз

Останні новини