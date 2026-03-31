"Нетипова ситуація": падіння експорту може призвести до рекордних залишків пшениці

Україна за 9 місяців 2025-2026 маркетингового року (МР, липень-червень) експортувала 9,7 млн тонн пшениці, що становить 55% від прогнозованого обсягу постачань на міжнародні ринки, і це може призвести до формування незвичайно високих перехідних залишків зерна.

Про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) із посиланням на дані Державної митної служби.

"Поточна ситуація на ринку пшениці є нетиповою: за 75% часу маркетингового року ми відвантажили трохи понад половину експортного потенціалу. Це на 25% нижче показників минулого року. Євросоюз за рахунок власного врожаю у 144 млн тонн фактично закрив внутрішні потреби, що змусило українських експортерів переорієнтуватися на країни Африки", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом останніх чотирьох місяців середньомісячний експорт пшениці тримається на рівні 600 тис. тонн.

Якщо збережуться такі темпи, то перехідні залишки на кінець сезону можуть сягнути рекордних 7 млн тонн. Цей показник перевищить навіть рівень 2021/22 МР, коли морські порти були повністю заблоковані.

Ціни на продовольчу пшеницю в портах Чорного моря з початку війни на Близькому Сході виросли на $6 за тонну FOB, сягнувши найвищого з серпня минулого року рівня.

За вісім місяців 2025/2026 маркетингового року (липень – червень) Україна експортувала 9,03 млн т пшениці. Основні поставки припали на країни Середземноморського регіону та Південно-Східної Азії. Найбільшим імпортером українського зерна став Єгипет.