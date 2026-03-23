В Україні ціни на пшеницю зросли до максимуму за півроку на тлі війни в Ірані

В Україні ціни на пшеницю зросли до максимуму за півроку

Ціни на продовольчу пшеницю в портах Чорного моря з початку війни на Близькому Сході виросли на $6 за тонну FOB, сягнувши найвищого з серпня минулого року рівня.

Про це повідомила пресслужба Електронної зернової біржі України 23 березня.

Наразі ціни на українську пшеницю з вмістом білку 11,5% становлять $237 за тонну FOB.

Крім того, фрахтові ставки також зросли внаслідок підвищення вартості бункерного палива.

Зокрема, вартість перевезень вантажів хендісайзами (невеликі або середні універсальні суховантажні судна) з України до Східного Середземномор'я виросла на 5-6 $/т до 28 $/т.

Пропозиції української пшениці з поставкою до Єгипту (CIF) досягли $264 за тонну, що на $11 за тонну перевищує лютневі показники.

Протягом тижня в Україні експортні закупівельні ціни на пшеницю виросли ще на 100-150 грн/т до 10800–11000 грн/т або $218–222 за тонну на продовольчу пшеницю та на 50-100 грн т до 10550-10700 грн/т або $210–212 за тонну на фуражну пшеницю з доставкою до чорноморських портів.

Це обумовлено відстрочкою виконання частини контрактів з поставкою на Близький Схід та збільшенням вартості фрахту та страхування суден.

За вісім місяців 2025/2026 маркетингового року (липень – червень) Україна експортувала 9,03 млн т пшениці. Основні поставки припали на країни Середземноморського регіону та Південно-Східної Азії. Найбільшим імпортером українського зерна став Єгипет.