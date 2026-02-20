Grain from Ukraine: Пакистан отримав від України велику партію пшениці

Україна передала 1850 тонн української пшениці Пакистану в межах української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Донорами виступили Іспанія та Чехія. Допомога відбувається в рамках розширення програми Grain from Ukraine в Food from Ukraine.

За оцінками Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), поставка дозволить підтримати близько 26 тисяч людей.

"Ініціатива Grain from Ukraine та її продовження Food from Ukraine демонструють, що навіть у час війни Україна залишається надійним гарантом глобальної продовольчої безпеки", - зазначив заступник міністра економіки Денис Башлик.

За його словами, передане зерно вже допомагає постраждалим громадам Пакистану, а наступні поставки посилять готовність країни до викликів сезону мусонів та сформують резерв для оперативного реагування.

Нагадаємо:

Ініціатива Grain from Ukraine започаткована у 2022 році, щоб посилити роль України в боротьбі з глобальною продовольчою кризою. Її основна ідея полягає в постачанні продовольчих наборів до держав Азії, Африки, Близького Сходу, які перебувають на межі голоду.

У 2025 році Food from Ukraine став новим етапом ініціативи Grain from Ukraine.

Україну обрали до Ради продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).