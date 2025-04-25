Ціни на золото відреагували на деескалацію торговельної війни між США та Китаєм

Ціни на золото 25 квітня знизилися більш ніж на 1% після сигналів про деескалацію торговельної війни між США та Китаєм - КНР розглядає можливість скасувати мита на деякі американські товари.

Про це повідомляє Reuters.

Так, спотове золото подешевшало на 1,5% до 3299,69 доларів США за унцію. Ф'ючерси на золото США впали на 1,1% до $3310,20.

Агентство пише, що на ціни також вплинуло зростання долару США. Крім того, європейські акції виросли після повідомлення ЗМІ про те, що Китай розглядає скасування мит на деякі американські товари.

Як зазначив аналітик MarketPulse від OANDAЗайн Вавда, торговельна угода між США та Китаєм може призвести до зниження ціни на золото до 3000 доларів за унцію або нижче, в залежності від того, як будуть впливати інші фактори.

Нагадаємо:

Китай розглядає можливість звільнення частини імпорту зі США від 125% мит і просить компанії визначити товари, які можуть підпадати під це звільнення.