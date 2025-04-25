Цены на золото отреагировали на деэскалацию торговой войны между США и Китаем

Цены на золото 25 апреля снизились более чем на 1% после сигналов о деэскалации торговой войны между США и Китаем - КНР рассматривает возможность отменить пошлины на некоторые американские товары.

Об этом сообщает Reuters.

Так, спотовое золото подешевело на 1,5% до 3299,69 долларов США за унцию. Фьючерсы на золото США упали на 1,1% до $3310,20.

Агентство пишет, что на цены также повлиял рост доллара США. Кроме того, европейские акции выросли после сообщения СМИ о том, что Китай рассматривает отмену пошлин на некоторые американские товары.

Как отметил аналитик MarketPulse от OANDAЗайн Вавда, торговая сделка между США и Китаем может привести к снижению цены на золото до 3000 долларов за унцию или ниже, в зависимости от того, как будут влиять другие факторы.

Напомним:

Китай рассматривает возможность освобождения части импорта из США от 125% пошлин и просит компании определить товары, которые могут подпадать под это освобождение.