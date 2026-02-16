Компенсація втрати власного видобутку газу: "Нафтогаз" підписав нову угоду з ЄБРР

Група Нафтогаз підписала чергову грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР, EBRD) на 85 млн євро для закупівлі газу.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Грант надається урядом Норвегії завдяки домовленостям між резидентом Володимиром Зеленським та премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре.

Він буде спрямований на закупівлю додаткових обсягів імпортного газу, щоб частково компенсувати втрати власного видобутку внаслідок російських атак.

Нагадаємо:

На початку лютого повідомлялося, що в Україну надійшла перша у 2026 році партія, майже 100 млн кубометрів американського зрідженого природного газу (LNG).